***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 11:37
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865626
BIST
15:541.060
En Yüksek
|Değişim
|: -2,87%
|| -31,37
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:547,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,2139
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:548,6394
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,2627
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:54479,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 17,29
|Açılış
|: 479,24
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.627.845
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.555.092
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.190.437
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.138.747
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.020.900
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|11.994.363
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|2,01
|1.798.985.488
|% -3,83
|
|GARAN
|6,67
|1.152.622.591
|% -1,62
|
|SISE
|5,95
|938.221.566
|% -4,65
|
|AKBNK
|4,82
|867.462.082
|% -3,98
|
|ASELS
|16,02
|831.955.356
|% -4,87
|
|EKGYO
|2,01
|1.798.985.488
|% -3,83
|
|ODAS
|2,22
|526.385.694
|% -5,13
|
|YKBNK
|2,08
|434.371.308
|% -1,42
|
|TRKCM
|3,80
|729.095.812
|% -4,04
|
|AKBNK
|4,82
|867.462.082
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5065
|9,5542
|% 3,19
|
|Frank
|7,9392
|7,9870
|% 2,77
|
|Riyal
|1,9263
|1,9359
|% 2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,04
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,47
|