***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 11:57
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875425
BIST
11:431.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:437,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5482
En Düşük
7,4825
11:438,9168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0493
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9168
En Düşük
8,8040
11:43471,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,52
|Açılış
|: 471,49
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:43
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|12.053.346
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|PKENT
|975,00
|7.800
|% -9,64
|
|KRDMD
|3,13
|344.423.137
|% -1,26
|
|AVOD
|4,43
|287.294.544
|% 9,65
|
|PETKM
|4,35
|210.157.628
|% 0,00
|
|RTALB
|52,00
|203.399.678
|% 1,56
|
|GARAN
|6,69
|176.239.346
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,13
|344.423.137
|% -1,26
|
|IHLAS
|1,08
|103.545.971
|% -0,92
|
|AVOD
|4,43
|287.294.544
|% 9,65
|
|KARSN
|3,02
|162.355.047
|% 2,72
|
|TSKB
|1,09
|57.422.700
|% 0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5451
|7,5481
|% 0,59
|
|Euro
|8,9100
|8,9168
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7340
|9,7828
|% 0,28
|
|Frank
|8,2490
|8,2986
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0045
|2,0145
|% 0,45
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,81
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|-4,82
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|-2,34
|
|Çeyrek
|755
|772
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,93
|41,93
|-0,29
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:54PETUN
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 439 adet işlem
-
11:53DITAS
Yüzde -3.71 oranında düşüşle 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 975 adet işlem
-
11:51NUGYO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 8.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 714, 605 adet işlem
-
11:50BJKAS
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 334 adet işlem
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, MERIT, KSTUR, SNKRN, BEYAZ, UZERB, BALAT, UFUK, YBTAS, SUMAS