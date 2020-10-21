***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:22
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882739
BIST
13:081.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:087,8439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0220
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:089,2985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:08483,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KARTN
|1.023,40
|1.541.240
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|18.074.394
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|137.373.844
|% -9,94
|
|KARSN
|3,29
|738.876.246
|% 5,11
|
|SISE
|7,03
|654.136.725
|% 0,72
|
|GARAN
|7,55
|647.305.646
|% 1,07
|
|ITTFH
|10,73
|426.867.551
|% -2,81
|
|KLGYO
|15,48
|411.804.032
|% -5,67
|
|KARSN
|3,29
|738.876.246
|% 5,11
|
|IHLAS
|1,29
|198.770.337
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,95
|258.699.149
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,40
|306.014.358
|% 0,84
|
|SKBNK
|2,03
|258.421.557
|% -0,49
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8400
|7,8439
|% -0,28
|
|Euro
|9,2915
|9,2985
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2623
|% 0,59
|
|Frank
|8,6360
|8,6880
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% -0,26
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,28
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|10,94
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|5,29
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|-0,50
|