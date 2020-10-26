***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 10:24
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883645
BIST
13:441.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -16,13
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:448,0588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0917
|Açılış
|: 8,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:449,5302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0810
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:44492,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,78
|Açılış
|: 492,99
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KARTN
|1.362,00
|164.760.015
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.130.919
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.471.889
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,87
|1.320.472.957
|% 2,75
|
|GARAN
|6,92
|523.960.799
|% -2,12
|
|FENER
|39,02
|517.701.115
|% 2,79
|
|SISE
|6,63
|453.573.624
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,49
|417.794.503
|% 0,29
|
|TSKB
|1,87
|1.320.472.957
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,88
|374.066.221
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|262.629.780
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,49
|417.794.503
|% 0,29
|
|IHLAS
|1,25
|144.502.414
|% -2,34
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0534
|8,0553
|% 1,11
|
|Euro
|9,5239
|9,5296
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,4891
|10,5417
|% 1,22
|
|Frank
|8,8455
|8,8988
|% 0,79
|
|Riyal
|2,1407
|2,1515
|% 1,08
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,96
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.242
|3.323
|32,94
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|15,93
|
|Çeyrek
|786
|804
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,80
|