***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 10:52
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890493
BIST
11:131.309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -19,80
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:137,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,8058
11:139,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0151
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3482
11:13447,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,00
|Açılış
|: 447,55
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|5.316.058
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|107.091.363
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|34.306.550
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,50
|1.685.054
|% -7,86
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|ALCAR
|220,70
|19.479.127
|% -6,48
|
|EKGYO
|2,21
|725.791.358
|% 1,84
|
|GARAN
|8,99
|507.986.408
|% -2,07
|
|KRDMD
|5,09
|414.147.001
|% -1,36
|
|PETKM
|4,18
|331.595.975
|% -1,18
|
|THYAO
|11,62
|285.501.431
|% -2,60
|
|EKGYO
|2,21
|725.791.358
|% 1,84
|
|TSKB
|2,26
|257.467.677
|% -6,22
|
|YKBNK
|2,92
|266.529.913
|% -2,34
|
|TEKTU
|2,03
|173.451.033
|% 2,01
|
|KRDMD
|5,09
|414.147.001
|% -1,36
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8095
|7,8173
|% 0,05
|
|Euro
|9,3543
|9,3620
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4016
|10,4538
|% 0,43
|
|Frank
|8,6277
|8,6796
|% 0,28
|
|Riyal
|2,0787
|2,0892
|% 0,08
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,29
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,30
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,87
|