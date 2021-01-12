***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2021 11:08
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901469
BIST
11:041.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,30
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:047,4490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0352
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:049,0601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0394
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:04445,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,62
|Açılış
|: 445,60
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.725.446
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,38
|3.749.353
|% -9,05
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,61
|9.869.622
|% -8,14
|
|SISE
|7,47
|618.379.662
|% 2,33
|
|GARAN
|10,59
|454.737.247
|% 0,86
|
|KOZAL
|122,00
|359.796.632
|% 1,58
|
|KARSN
|3,84
|347.688.351
|% 3,78
|
|FENER
|42,30
|301.380.253
|% 4,08
|
|EKGYO
|2,49
|255.487.085
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,64
|155.159.427
|% 0,61
|
|KARSN
|3,84
|347.688.351
|% 3,78
|
|SISE
|7,47
|618.379.662
|% 2,33
|
|TSKB
|1,83
|137.564.967
|% 1,10
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4463
|7,4490
|% -0,47
|
|Euro
|9,0525
|9,0601
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,0680
|10,1185
|% -0,22
|
|Frank
|8,3383
|8,3885
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9797
|1,9897
|% -0,46
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:04
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11:18FORMT
Yüzde 7.24 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 476, 245 adet işlem
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11:16FROTO
Yüzde 7.34 oranında artışla 159.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 498, 574 adet işlem
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11:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 27 artarak (% 0.43 ) 1, 686
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11:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:15XU100
Endeks 1, 545 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 381.00 milyon TL de