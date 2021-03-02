***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 14:29
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914473
BIST
15:441.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
15:447,3212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3631
En Düşük
7,2702
15:448,8151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0247
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8411
En Düşük
8,7606
15:44407,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,30
|Açılış
|: 407,51
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
408,25
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler15:44
|AYEN
|8,91
|77.787.736
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|67.275.068
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|5.113.607
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|3.562.697
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|2.417.987
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|239.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|2.441.218
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|1.733.824
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.214.899
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|4.175.996.194
|% 7,32
|
|SISE
|7,74
|1.590.385.110
|% 1,98
|
|KOZAL
|132,60
|1.442.671.412
|% -2,71
|
|PETKM
|5,61
|1.250.318.249
|% 4,28
|
|KRDMD
|6,86
|1.132.552.707
|% -0,58
|
|EKGYO
|2,36
|801.139.491
|% 0,43
|
|THYAO
|14,81
|4.175.996.194
|% 7,32
|
|PETKM
|5,61
|1.250.318.249
|% 4,28
|
|SISE
|7,74
|1.590.385.110
|% 1,98
|
|SKBNK
|1,38
|279.924.798
|% -1,43
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3156
|7,3212
|% 0,35
|
|Euro
|8,8071
|8,8151
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,1646
|10,2156
|% 0,42
|
|Frank
|7,9460
|7,9939
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9466
|1,9564
|% 0,40
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|6,88
|
|Altın Gr.
|407
|407
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|13,00
|
|Tam
|2.698
|2.767
|12,04
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|5,82
|
|Çeyrek
|654
|669
|2,92
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,74
|63,74
|0,05
|