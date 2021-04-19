***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:59
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KONYA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929202
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0371
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
18:05461,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 461,71
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.967
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.780.541
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|AKFGY
|3,99
|22.562.012
|% 9,92
|
|BRKO
|1,26
|1.510.430
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|79.564.791
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.370.678
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|640.845
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.643.839.020
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.556.722.443
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.206.378.423
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.946.360
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|754.464.040
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,86
|396.758.925
|% -1,59
|
|ODAS
|3,02
|485.077.856
|% -9,85
|
|PEKGY
|1,62
|139.865.394
|% -10,00
|
|IHLGM
|1,03
|57.033.261
|% -4,63
|
|TRGYO
|3,54
|199.876.774
|% -5,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0899
|8,0949
|% 0,46
|
|Euro
|9,7356
|9,7433
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2754
|11,3320
|% 1,38
|
|Frank
|8,8021
|8,8551
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1506
|2,1614
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-1,03
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,68
|66,68
|-0,09
|