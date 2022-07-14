***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2022 10:29
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045277
BIST
17:592.381
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -26,84
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
17:5917,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0704
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:5917,5160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0497
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:59959,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,00
|Açılış
|: 959,18
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DOAS
|91,35
|192.775.386
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.907.087
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|11.546.685
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.416.246
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|102.655.452
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.342.055
|% -9,97
|
|GESAN
|51,20
|357.226.312
|% -9,46
|
|KRGYO
|8,61
|103.921.296
|% -6,41
|
|IZFAS
|2,35
|5.278.934
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|1.239.333
|% -6,37
|
|THYAO
|47,80
|5.829.795.495
|% -2,85
|
|SISE
|20,36
|1.233.185.533
|% -2,21
|
|ODAS
|3,25
|1.002.316.485
|% 6,56
|
|EREGL
|25,88
|953.665.655
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,95
|800.753.206
|% 4,98
|
|ODAS
|3,25
|1.002.316.485
|% 6,56
|
|EKGYO
|2,95
|800.753.206
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,16
|539.537.017
|% -0,48
|
|TSKB
|2,10
|261.521.795
|% 5,00
|
|THYAO
|47,80
|5.829.795.495
|% -2,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4669
|17,4860
|% 0,36
|
|Euro
|17,4682
|17,4884
|% -0,44
|
|Sterlin
|20,5445
|20,6475
|% -0,42
|
|Frank
|17,6754
|17,7819
|% -0,16
|
|Riyal
|4,6449
|4,6682
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-27,14
|
|Altın Gr.
|960
|960
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.554
|6.689
|-44,00
|
|Yarım
|3.194
|3.258
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.628
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,46
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|-3,28
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