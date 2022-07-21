***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 12:40
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047152
BIST
13:072.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,26
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
13:0717,6780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0763
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7231
En Düşük
17,5641
13:0718,0413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1161
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0626
En Düşük
17,9005
13:07956,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,07
|Açılış
|: 956,17
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler13:05
|KAPLM
|56,25
|35.349.360
|% 9,97
|
|DOBUR
|50,80
|6.843.713
|% 9,96
|
|VANGD
|3,98
|7.423.429
|% 8,45
|
|POLTK
|808,20
|29.756.524
|% 8,25
|
|HEDEF
|8,12
|23.693.546
|% 8,12
|
|LIDER
|24,12
|88.972.282
|% -10,00
|
|YONGA
|19,62
|343.146
|% -10,00
|
|KONYA
|1.156,90
|28.384.622
|% -4,88
|
|SANFM
|15,86
|9.088.070
|% -4,74
|
|IMASM
|64,80
|42.008.999
|% -4,57
|
|THYAO
|51,50
|1.408.184.085
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,09
|664.988.801
|% 2,66
|
|SISE
|21,12
|591.638.009
|% -0,28
|
|EREGL
|27,94
|500.124.297
|% -1,06
|
|FROTO
|267,70
|434.386.715
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,09
|664.988.801
|% 2,66
|
|ODAS
|3,63
|423.936.642
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,29
|122.076.511
|% 4,03
|
|TSKB
|2,30
|192.557.273
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|252.256.302
|% -0,22
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6647
|17,6844
|% 0,47
|
|Euro
|18,0175
|18,0350
|% 0,61
|
|Sterlin
|21,0455
|21,1510
|% 0,11
|
|Frank
|18,1097
|18,2188
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6889
|4,7124
|% 0,41
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-11,58
|
|Altın Gr.
|958
|958
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|-26,00
|
|Tam
|6.551
|6.619
|11,00
|
|Yarım
|3.192
|3.238
|9,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,34
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,18
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,25
|