***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2023 11:04
***KONYA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONYA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101859
BIST
10:535.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 38,02
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
10:5318,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
10:5320,3796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0129
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
10:531.147,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.147,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler10:52
|ONCSM
|37,40
|4.640.255
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.383.217
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|5.647.854
|% 9,96
|
|SDTTR
|68,50
|298.818.370
|% 9,95
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|TERA
|23,28
|4.374.488
|% -5,37
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ADEL
|112,40
|1.851.933
|% -4,91
|
|EKGYO
|8,15
|976.161.131
|% -4,23
|
|EREGL
|40,30
|1.879.987.143
|% 1,82
|
|KRDMD
|18,66
|1.696.891.825
|% -1,27
|
|THYAO
|135,60
|1.637.149.683
|% -0,15
|
|ASELS
|57,30
|1.494.751.994
|% 2,50
|
|EKGYO
|8,15
|976.161.131
|% -4,23
|
|EKGYO
|8,15
|976.161.131
|% -4,23
|
|KRDMD
|18,66
|1.696.891.825
|% -1,27
|
|YKBNK
|9,26
|715.640.139
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,65
|127.829.408
|% 0,38
|
|EREGL
|40,30
|1.879.987.143
|% 1,82
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7823
|18,7871
|% 0,02
|
|Euro
|20,3742
|20,3796
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,8668
|22,9815
|% -0,01
|
|Frank
|20,1670
|20,2885
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9859
|5,0109
|% 0,01
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,38
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,11
|
Seans Raporu
10:52
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11:07TDGYO
Yüzde 6.12 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 438, 143 adet işlem
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11:06EMKEL
Yüzde 6.60 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 508 adet işlem
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11:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 89 artarak (% 0.75 ) 5, 493
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11:05
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
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11:05XU100
Endeks 5, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 19, 891.00 milyon TL de