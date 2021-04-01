***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 09:16
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
26.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.03.2021 / 10297
Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 25.03.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2021 yılında bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922498
BIST
10:431.412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 20,46
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.412
En Düşük
1.399
10:438,1611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0788
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2878
En Düşük
8,1452
10:439,6245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7559
En Düşük
9,5935
10:43452,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 452,05
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
451,05
BIST En Aktif Hisseler10:43
|SAYAS
|31,94
|36.737.524
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|44.474.369
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|4.954.269
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.475.671
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|EPLAS
|37,00
|766.270
|% -5,13
|
|GARAN
|6,86
|1.135.223.619
|% 2,54
|
|SASA
|47,20
|350.081.745
|% 4,61
|
|BJKAS
|8,84
|253.852.922
|% 6,12
|
|KRDMD
|7,25
|184.401.358
|% 2,40
|
|PETKM
|5,91
|182.495.855
|% 2,78
|
|GARAN
|6,86
|1.135.223.619
|% 2,54
|
|EKGYO
|1,91
|80.709.503
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|87.031.570
|% 3,23
|
|TSKB
|1,38
|45.496.982
|% 2,22
|
|PETKM
|5,91
|182.495.855
|% 2,78
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1531
|8,1611
|% -0,96
|
|Euro
|9,5887
|9,6245
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,2406
|11,2969
|% -0,73
|
|Frank
|8,6269
|8,6789
|% -0,77
|
|Riyal
|2,1765
|2,1874
|% -0,63
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,22
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,71
|
Seans Raporu
10:43
daha fazla
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KOZAL, YKBNK
-
10:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, GUBRF, KRDMD
-
10:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 09 artarak (% 1.34 ) 1, 218
-
10:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLRYH, FORMT, EMNIS, RTALB, VANGD, ARZUM, BURVA, RODRG, VAKKO, VAKFN
-
10:56
BURCE, FORMT, TRILC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında