***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarKonya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 27.03.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2023 yılında bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128209BIST