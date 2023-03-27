***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2023 17:41
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 27.03.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2023 yılında bir yıl süre ile Bağımsız Denetçi olarak görev yapmak üzere İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128209
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,18
|Açılış
|: 5.065
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|Önceki Kapanış
|: 5.032
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5.074
En Düşük
4.998
18:0519,0882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 19,3850
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|Önceki Kapanış
|: 19,3550
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19,2443
En Düşük
18,9751
18:0520,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1187
|Açılış
|: 20,9000
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|Önceki Kapanış
|: 20,8100
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20,7334
En Düşük
20,4199
18:051.199,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -12,43
|Açılış
|: 1.199,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.193,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|12,32
|770.639.649
|% 10,00
|
|DGATE
|15,51
|20.876.319
|% 10,00
|
|MARTI
|3,74
|130.268.668
|% 10,00
|
|BVSAN
|72,70
|360.535.594
|% 9,98
|
|DGGYO
|46,08
|78.435.778
|% 9,98
|
|CANTE
|52,60
|318.326.723
|% -9,93
|
|KRSTL
|10,43
|91.938.358
|% -9,93
|
|GMTAS
|11,06
|424.127.435
|% -9,93
|
|EPLAS
|42,10
|60.704.662
|% -7,92
|
|ONCSM
|146,80
|51.718.042
|% -7,67
|
|ASTOR
|60,70
|4.149.178.364
|% -5,01
|
|EREGL
|37,38
|4.143.845.693
|% 0,75
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|GOKNR
|24,10
|2.588.355.734
|% -1,55
|
|EKGYO
|6,88
|1.242.831.890
|% -0,29
|
|AKFYE
|20,96
|3.373.022.289
|% 9,97
|
|KATMR
|1,32
|203.933.318
|% -2,94
|
|ISCTR
|13,62
|1.934.073.949
|% -1,66
|
|KOZAL
|21,42
|2.646.193.427
|% -3,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0848
|19,0882
|% 0,20
|
|Euro
|20,6086
|20,6210
|% 0,58
|
|Sterlin
|23,3738
|23,4911
|% 0,63
|
|Frank
|20,7336
|20,8585
|% 0,49
|
|Riyal
|5,0665
|5,0919
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-22,91
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|8.103
|8.225
|-92,00
|
|Tam
|8.126
|8.227
|-112,00
|
|Yarım
|3.984
|4.026
|-55,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.013
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|-0,13
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|3,22
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TTKOM
Yüzde 5.23 oranında artışla 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 564, 577 adet işlem
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17:58KLMSN
Yüzde 6.88 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 215 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 99 artarak (% 0.04 ) 5, 540
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17:57XU100
Endeks 5, 042 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 41, 027.00 milyon TL de
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17:57BARMA
Yüzde 4.94 oranında artışla 16.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 758, 197 adet işlem