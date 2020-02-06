***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.02.2020 18:03
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesine, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla 06.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817473
BIST
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|23.080.547
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|KRGYO
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|16.784.390
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|UMPAS
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|THYAO
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|% 0,89
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|SISE
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|YKBNK
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|ODAS
|2,25
|755.747.044
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|CEMAS
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|288.165.306
|% 1,64
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|KRDMD
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|611.550.486
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|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
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|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,7332
|7,7720
|% -0,17
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|Frank
|6,1172
|6,1540
|% -0,02
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|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
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|Alış
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|Altın Ons
|1.563
|1.563
|6,12
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|Altın Gr.
|301
|301
|1,85
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|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
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|Tam
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|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
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|481
|492
|2,42
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|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,11
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