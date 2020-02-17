***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2020 17:39
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2020 tarih ve 29833736 - 110.03.03-E.1750 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülmüş olup, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 14.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052326805 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almakta olup, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819578
BIST
18:05120.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 640,42
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
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121.242
En Düşük
120.561
18:056,0501
En Yüksek
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|: 6,0490
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 307,82
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|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.674.980
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|YKGYO
|3,62
|44.775.766
|% 16,40
|
|GUBRF
|18,08
|399.171.773
|% 15,82
|
|GYHOL
|29,40
|1.348.750
|% 14,84
|
|ARDYZ
|15,81
|38.395.305
|% -12,17
|
|BAGFS
|17,55
|33.599.863
|% -10,73
|
|ERBOS
|24,56
|22.094.876
|% -10,63
|
|HUBVC
|39,58
|58.596.442
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,50
|4.123.558
|% -8,12
|
|ASELS
|28,94
|2.114.108.591
|% -0,48
|
|THYAO
|15,29
|1.951.045.411
|% 2,69
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|ODAS
|2,36
|1.105.543.236
|% 9,77
|
|GSRAY
|3,45
|1.121.728.778
|% 19,79
|
|KRDMD
|2,97
|513.855.081
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|562.600.269
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,97
|383.633.416
|% 3,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8503
|7,8896
|% -0,33
|
|Frank
|6,1390
|6,1760
|% -0,03
|
|Riyal
|1,6084
|1,6164
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,43
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,01
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|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
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Seans Raporu
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