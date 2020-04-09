***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
09.04.2020 22:47
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yürürlükteki Esas Sözleşmemiz bildirim ekinde yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4. madde değişikliği 26/03/2020 09/04/2020 10055
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837068
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.834
En Düşük
93.629
18:056,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6802
En Düşük
6,6547
18:057,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3181
En Düşük
7,2735
18:05360,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,82
|Açılış
|: 360,90
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2833
|8,3248
|% -0,88
|
|Frank
|6,8749
|6,9163
|% -0,85
|
|Riyal
|1,7678
|1,7767
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.687
|0,32
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,39
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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