***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.02.2022 22:04
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş., 31.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu bildirim ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005531
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0852
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,5971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0333
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05845,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,09
|Açılış
|: 845,81
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8624
|13,8640
|% 0,50
|
|Euro
|15,5514
|15,6164
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,5276
|18,6206
|% 0,44
|
|Frank
|15,0448
|15,1354
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6841
|3,7026
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,97
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,84
|0,08
|
|B. Petrol
|98,70
|98,70
|4,58
|