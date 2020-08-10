***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-514.007 -514.007 -514.007Transferler659.588 34.334.122 -34.993.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)124.449 124.449 124.449 -6.104.591 -5.980.142 5.869 -5.974.273Dönem Karı (Zararı)-6.104.591 -6.104.591 6.384 -6.098.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)124.449 124.449 124.449 124.449 -515 123.934Kar Payları20 -60.000 -60.000Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.959 -1.625.959 -1.625.959 47.607.298 237.524.813 -6.104.591 343.724.843 47.695 343.772.538Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878Transferler-977.214 1.588.702 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541Dönem Karı (Zararı)-6.860.453 -6.860.453 12.912 -6.847.541Kar Payları20 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 46.630.084 239.100.338 -6.860.453 342.720.185 45.123 342.765.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.335.064 -13.499.820Dönem Karı (Zararı)-6.847.540 -6.098.207Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.980.482 11.638.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 10.140.881 9.855.532Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler193.971 65.084Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 193.971 65.084Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.552.923 6.483.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 982.846 999.324Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 15.000 1.470.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 3.555.077 4.014.530Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.472.456 1.489.267Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -1.741.899 -886.048Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 1.661.438 1.609.067Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23.2 -1.391.995 766.248Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.667.773 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler60.999 -3.566.822Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler60.999 -3.566.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -1.197.011 36.309Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -1.992.022 -2.724.385Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-974.576 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-974.576 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler16.298.299 -12.103.127Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.554.555 -2.019.553Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.262.222 -535.919Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.940.791 13.536.994Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.280.947 -25.135.594Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.256.629 805.706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.636.709 1.245.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.884.375 990.091Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.521.084 255.148Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.431.241 -6.562.495Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -835.122 -1.519.492Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -352.654 -2.119.578Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1,16 -908.401 -3.298.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.889.471 -9.921.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri974.576 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri974.576 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.526.142 -10.808.310Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -5.526.142 -10.808.310Alınan Faiz1.662.095 887.198FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.767.692 1.830.045Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri475.284 61.880.252Kredilerden Nakit Girişleri5 475.284 61.880.252Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-475.284 -57.435.252Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -475.284 -57.435.252Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.767.692 -2.407.227Ödenen Temettüler20 0 -60.000Ödenen Faiz5 0 -147.728YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.677.901 -21.590.887NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.677.901 -21.590.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.631.586 61.264.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 78.309.487 39.674.051Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.414.430 65.656.725Ticari Alacaklar8.1 99.501.579 88.772.984İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 566.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar99.501.579 88.206.922Diğer Alacaklar9.1 703.651 904.422Türev Araçlar6 0 60.999Stoklar11 58.634.015 61.574.806Peşin Ödenmiş Giderler10 2.577.210 711.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 10.191 195.207Diğer Dönen Varlıklar18 661.673 748.401ARA TOPLAM240.502.749 218.625.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR240.502.749 218.625.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 3.840.185 2.377.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 15.281.797 14.084.786Maddi Duran Varlıklar13 178.725.730 181.651.250Kullanım Hakkı Varlıkları14 11.143.985 12.069.514Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.791.500 2.074.634Peşin Ödenmiş Giderler10 254.371 148.919Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.749.353 1.063.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR212.786.921 213.469.683TOPLAM VARLIKLAR453.289.670 432.094.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.592.508 5.731.944İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.592.508 5.731.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 6.592.508 5.731.944Ticari Borçlar8.2 62.750.398 42.277.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 12.433.660 5.277.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar50.316.738 36.999.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.472.020 2.217.037Diğer Borçlar9.2 3.724.286 1.467.657Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 7.507.702 3.986.614Kısa Vadeli Karşılıklar7.269.455 5.317.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 315.319 630.447Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.954.136 4.686.912ARA TOPLAM90.316.369 60.998.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.316.369 60.998.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.869.256 7.392.301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.869.256 7.392.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 6.869.256 7.392.301Uzun Vadeli Karşılıklar13.338.737 12.233.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.338.737 12.233.573Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 1.843.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.207.993 21.469.595TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.524.362 82.467.904ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar342.720.185 349.580.642Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Geri Alınmış Paylar (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.473.066 -2.473.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.473.066 -2.473.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.473.066 -2.473.062Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 47.607.298Yasal Yedekler42.786.127 43.763.341Girişim Sermayesi Fonu3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 239.100.338 237.511.636Net Dönem Karı veya Zararı-6.860.453 611.488Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.123 46.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR342.765.308 349.626.882TOPLAM KAYNAKLAR453.289.670 432.094.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 144.649.354 138.978.458 96.775.248 84.070.646Satışların Maliyeti21, 22 -139.876.431 -128.577.513 -88.418.289 -75.583.446TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.772.923 10.400.945 8.356.959 8.487.200BRÜT KAR (ZARAR)4.772.923 10.400.945 8.356.959 8.487.200Genel Yönetim Giderleri22 -17.112.709 -17.973.616 -8.190.171 -9.962.634Pazarlama Giderleri22 -3.458.348 -2.680.415 -2.021.057 -1.600.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 4.573.700 2.259.969 1.840.247 1.886.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -1.067.117 -3.989.916 -735.853 -3.012.808ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.291.551 -11.983.033 -749.875 -4.202.400Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.138.520 19.373 163.944 8.623Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 1.197.012 -36.309 487.800 -18.079FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.956.019 -11.999.969 -98.131 -4.211.856Finansman Gelirleri25 8.025.782 6.450.226 3.989.515 2.300.666Finansman Giderleri26 -6.909.325 -3.272.849 -3.448.898 -1.253.171SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-8.839.562 -8.822.592 442.486 -3.164.361Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.992.022 2.724.385 1.503 1.386.976Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -537.669 154.816 -221.808 347.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.529.691 2.569.569 223.311 1.039.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.847.540 -6.098.207 443.989 -1.777.385DÖNEM KARI (ZARARI)-6.847.540 -6.098.207 443.989 -1.777.385Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.913 6.384 2.290 -519Ana Ortaklık Payları-6.860.453 -6.104.591 441.699 -1.776.866Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 123.934 0 123.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 154.917 0 154.917Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -30.983 0 -30.983Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 -30.983 0 -30.983Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 123.934 0 123.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.847.540 -5.974.273 443.989 -1.653.451Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12.913 5.869 2.290 -1.035Ana Ortaklık Payları-6.860.453 -5.980.142 441.699 -1.652.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867691BIST