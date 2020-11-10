***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-514.004 -514.004 -514.004Transferler659.588 34.334.122 -34.993.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)124.450 124.450 124.450 -1.751.146 -1.626.696 5.964 -1.620.732Dönem Karı (Zararı)-1.751.146 -1.751.146 6.480 -1.744.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)124.450 124.450 124.450 124.450 -516 123.934Kar Payları20 -60.000 -60.000Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.625.958 -1.625.958 -1.625.958 47.607.298 237.524.816 -1.751.146 348.078.292 47.790 348.126.082Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882Transferler-977.214 1.588.702 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523Dönem Karı (Zararı)16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523Kar Payları20 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 46.630.084 239.100.338 16.261.794 365.842.436 60.940 365.903.376Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.542.183 6.066.890Dönem Karı (Zararı)16.290.523 -1.744.666Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.716.551 15.450.875Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 15.874.144 14.811.418Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler406.002 380.405Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 406.002 380.405Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.317.024 3.550.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.380.321 934.957Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -102.000 1.690.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 4.038.703 925.831Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.417.471 999.660Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.606.418 -1.420.017Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 2.580.942 2.554.099Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 -1.391.995 -134.422Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.833.845 124.449Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler60.999 -3.566.822Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler60.999 -3.566.822Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -1.374.488 48.393Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.625.710 -897.416Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.609.214 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.054.669 -6.514.708Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.179.688 -12.141.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.328.997 -597.972Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.936.298 29.530.673Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.545.236 -27.393.075Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.777.349 1.479.309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.804.867 2.608.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.325.741 2.276.225Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)520.874 332.120Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.952.405 7.191.501Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -937.459 -1.422.154Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -621.505 -34.459Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1 -851.258 332.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.517.844 -10.769.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.972.158 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.972.158 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -10.967.420 -12.204.835Alınan Faiz2.513.106 1.435.527FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.153.819 -3.993.880Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri475.284 78.720.555Kredilerden Nakit Girişleri5.1 475.284 78.720.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-475.284 -78.720.555Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -475.284 -78.720.555Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -5.059.121 -3.729.414Ödenen Temettüler20 0 -60.000Ödenen Faiz5 -94.698 -204.466YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.906.208 -8.696.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.906.208 -8.696.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.631.586 61.264.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 81.537.794 52.568.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 81.656.243 65.656.725Finansal Yatırımlar6.1 0 60.999Ticari Alacaklar8.1 118.914.652 88.772.984İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 66.048 566.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar118.848.604 88.206.922Diğer Alacaklar9.1 462.281 904.422Stoklar11 56.638.508 61.574.806Peşin Ödenmiş Giderler10 1.672.134 711.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 195.207Diğer Dönen Varlıklar18 1.143.418 748.401ARA TOPLAM260.487.236 218.625.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR260.487.236 218.625.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 5.148.335 2.377.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 15.459.274 14.084.786Maddi Duran Varlıklar13 178.587.909 181.651.250Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.723.875 12.069.514Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.660.230 2.074.634Peşin Ödenmiş Giderler10 1.119.068 148.919Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.465.262 1.063.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.163.953 213.469.683TOPLAM VARLIKLAR478.651.189 432.094.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.821.544 5.731.944İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.821.544 5.731.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 10.821.544 5.731.944Ticari Borçlar8.2 58.210.921 42.277.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 5.313.073 5.277.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar52.897.848 36.999.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.275.786 2.217.037Diğer Borçlar3.245.006 1.467.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 3.245.006 1.467.657Türev Araçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.507.488 3.986.614Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.054.598 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.816.424 5.317.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 500.763 630.447Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.315.661 4.686.912ARA TOPLAM90.931.767 60.998.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER90.931.767 60.998.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.046.459 7.392.301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.046.459 7.392.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 8.046.459 7.392.301Uzun Vadeli Karşılıklar13.769.587 12.233.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 13.769.587 12.233.573Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 1.843.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.816.046 21.469.595TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.747.813 82.467.904ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar365.842.436 349.580.642Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.473.062 -2.473.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.473.062 -2.473.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.473.062 -2.473.062Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 47.607.298Yasal Yedekler20 42.786.127 43.763.341Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 239.100.338 237.511.636Net Dönem Karı veya Zararı16.261.794 611.488Kontrol Gücü Olmayan Paylar60.940 46.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR365.903.376 349.626.882TOPLAM KAYNAKLAR478.651.189 432.094.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 258.511.231 235.610.277 113.861.877 96.631.819Satışların Maliyeti21,22 -232.861.525 -209.763.271 -92.985.094 -81.185.758TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.649.706 25.847.006 20.876.783 15.446.061BRÜT KAR (ZARAR)25.649.706 25.847.006 20.876.783 15.446.061Genel Yönetim Giderleri22 -26.216.364 -27.188.471 -9.103.655 -9.214.856Pazarlama Giderleri22 -4.951.187 -2.175.967 -1.492.839 504.449Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 3.362.886 2.976.301 -1.210.814 1.482.579Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -5.165.604 -4.725.831 -4.098.486 -1.502.163ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.320.563 -5.266.962 4.970.989 6.716.070Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 15.838.519 118.036 14.699.999 98.663Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 1.374.489 -48.393 177.477 -12.084FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.892.445 -5.197.319 19.848.465 6.802.649Finansman Gelirleri25 17.503.359 8.759.365 9.477.577 2.309.140Finansman Giderleri26 -8.479.571 -6.738.621 -1.570.247 -3.465.772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.916.233 -3.176.575 27.755.795 5.646.017Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.625.710 1.431.909 -4.617.732 -1.292.476Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.871.310 196.060 -4.333.641 41.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.245.600 1.235.849 -284.091 -1.333.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.290.523 -1.744.666 23.138.063 4.353.541DÖNEM KARI (ZARARI)16.290.523 -1.744.666 23.138.063 4.353.541Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.729 6.480 15.816 96Ana Ortaklık Payları16.261.794 -1.751.146 23.122.247 4.353.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 123.934 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 154.917 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-30.983Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi19 -30.983Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 123.934 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.290.523 -1.620.732 23.138.063 4.353.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.729 5.964 15.816 96Ana Ortaklık Payları16.261.794 -1.626.696 23.122.247 4.353.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887280BIST