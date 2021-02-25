***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 -1.750.408 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-527.184 -527.184 -527.184Transferler659.588 34.334.122 -34.993.710Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-722.654 -722.654 -722.654 611.488 -111.166 4.414 -106.752Dönem Karı (Zararı)611.488 611.488 6.991 618.479Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-722.654 -722.654 -722.654 -722.654 -2.577 -725.231Kar Payları20 -60.000 -60.000Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.062 -2.473.062 -2.473.062 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.642 46.240 349.626.882Transferler-977.214 1.588.702 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-308.826 -308.826 -308.826 18.241.984 17.933.158 24.425 17.957.583Dönem Karı (Zararı)18.241.984 18.241.984 28.541 18.270.525Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-308.826 -308.826 -308.826 -308.826 -4.116 -312.942Kar Payları20 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.474.123 39.235.234Dönem Karı (Zararı)18.270.525 618.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.780.964 23.493.213Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 21.844.350 19.850.532Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler703.853 488.176Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 703.853 488.176Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.580.232 5.165.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.144.337 2.352.197Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.952.000 1.690.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.387.895 1.122.912Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.551.848 459.740Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -3.743.364 -2.420.616Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 3.583.511 3.350.617Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri24.1 -1.391.995 -470.261Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 3.814.708 1.164.794Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.112.779 -3.627.821Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 1.112.779 -3.627.821Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -2.171.526 52.086Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.158.383 -59.403Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.709.967 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -15.709.967 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.816.353 19.461.700Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.646.734 1.015.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.328.777 -853.003Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.844.760 33.754.580Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler28.835.965 -18.205.494Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.222.082 -350.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.743.649 4.101.184Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.479.000 3.757.013Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)735.351 344.171Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları29.235.136 43.573.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -1.444.194 -1.900.659Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.710.739 -2.711.342Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -4.422.264 -203.883Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1 816.184 477.726YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-886.627 -29.583.815Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları12 0 -14.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.072.911 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.072.911 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-21.676.948 -18.048.826Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 15 -21.676.948 -18.048.826Alınan Faiz3.717.410 2.465.011FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.109.273 -5.284.771Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri475.284 85.848.481Kredilerden Nakit Girişleri5.1 475.284 85.848.481Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-475.284 -85.848.481Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -475.284 -85.848.481Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -7.959.486 -4.985.206Ödenen Temettüler-14.029 -60.000Ödenen Faiz-135.758 -239.565YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.478.223 4.366.648NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.478.223 4.366.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 65.631.586 61.264.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.109.809 65.631.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 77.160.900 65.656.725Ticari Alacaklar8.1 126.724.385 88.772.984İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.753 566.062İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar126.673.632 88.206.922Diğer Alacaklar9.1 460.645 904.422Türev Araçlar6 0 60.999Stoklar11 52.730.046 61.574.806Peşin Ödenmiş Giderler10 5.188.750 711.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 195.207Diğer Dönen Varlıklar18.1 1.767.911 748.401ARA TOPLAM264.032.637 218.625.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR264.032.637 218.625.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 5.149.750 2.377.197Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.256.311 14.084.786Maddi Duran Varlıklar13 184.905.564 181.651.250Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.984.944 12.069.514Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.839.528 2.074.634Peşin Ödenmiş Giderler10 4.131.218 148.919Ertelenmiş Vergi Varlığı19 624.540 1.063.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR227.891.855 213.469.683TOPLAM VARLIKLAR491.924.492 432.094.786KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.341.949 5.731.944İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.341.949 5.731.944Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 10.341.949 5.731.944Ticari Borçlar8.2 71.611.849 42.277.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 5.150.466 5.277.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar66.461.383 36.999.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.151.558 2.217.037Diğer Borçlar9.2 4.689.739 1.467.657Türev Araçlar6 1.051.780 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 4.721.965 3.986.614Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 867.554 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.286.668 5.317.359Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 874.600 630.447Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.412.068 4.686.912ARA TOPLAM100.723.062 60.998.309TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER100.723.062 60.998.309UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.265.630 7.392.301İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.265.630 7.392.301Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 8.265.630 7.392.301Uzun Vadeli Karşılıklar15.365.364 12.233.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.365.364 12.233.573Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 1.843.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.630.994 21.469.595TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER124.354.056 82.467.904ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar367.513.800 349.580.642Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.781.888 -2.473.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.473.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.473.062Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 47.607.298Yasal Yedekler42.786.127 43.763.341Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 239.100.338 237.511.636Net Dönem Karı veya Zararı18.241.984 611.488Kontrol Gücü Olmayan Paylar56.636 46.240TOPLAM ÖZKAYNAKLAR367.570.436 349.626.882TOPLAM KAYNAKLAR491.924.492 432.094.786Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 380.243.006 315.504.566Satışların Maliyeti21 -337.921.169 -276.600.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.321.837 38.904.064BRÜT KAR (ZARAR)42.321.837 38.904.064Genel Yönetim Giderleri22.1 -40.369.318 -35.954.049Pazarlama Giderleri22.2 -6.607.305 -5.960.982Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.1 7.438.332 4.326.466Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24.2 -4.062.024 -4.834.214ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.278.478 -3.518.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 16.242.286 608.153TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri8 112.331 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 2.171.526 -52.086FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.247.665 -2.962.648Finansman Gelirleri26 23.506.896 12.392.186Finansman Giderleri27 -18.325.653 -8.870.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.428.908 559.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.158.383 59.403Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -5.485.025 33.025Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.326.642 26.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.270.525 618.479DÖNEM KARI (ZARARI)18.270.525 618.479Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.541 6.991Ana Ortaklık Payları18.241.984 611.488Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-312.942 -725.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -391.178 -906.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 78.236 181.308Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-312.942 -725.231TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.957.583 -106.752Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar24.425 4.414Ana Ortaklık Payları17.933.158 -111.166http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913145BIST