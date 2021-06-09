***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878Transferler-977.214 1.588.702 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-890.848 -890.848 -890.848 -7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529Dönem Karı (Zararı)-7.302.152 -7.302.152 10.623 -7.291.529Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-890.848 -890.848 -890.848 890.848Kar Payları20 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.363.914 -3.363.914 -3.363.914 46.630.084 239.991.186 -7.302.152 342.278.486 42.834 342.321.320Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436Transferler18.241.984 -18.241.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596Dönem Karı (Zararı)-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596Kar Payları20 -5.660 -5.660Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -2.267.882 365.245.918 55.262 365.301.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.057.839 14.833.936Dönem Karı (Zararı)-2.263.596 -7.291.529Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.947.471 4.551.301Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.772.613 5.064.257Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 97.336Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 0 97.336Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.118.442 3.567.926Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 489.374 496.474Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -12.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 3.641.068 3.071.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-31.613 -1.481.464Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.043.676 -909.985Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 1.012.063 820.516Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22.1, 22.2 0 -1.391.995Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 952.462 916.554Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.051.780 60.999Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 60.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 -274.822 -709.212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -537.831 -1.990.519Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-974.576Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-974.576İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.040.571 18.591.192Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler16.038.455 33.009.619Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-819.937 -1.565.317Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.032.599 -12.393.317Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.883.353 1.802.671Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.078.453 865.618İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.390 -3.128.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.930.093 -5.549.248Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.898.703 2.421.166Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.356.696 15.850.964Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -320.556 -228.605Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16,17 -874.600 -630.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -1.505.987 -157.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-666.630 -879.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 974.576Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 974.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.745.087 -2.775.485Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 15 -1.745.087 -2.775.485Alınan Faiz1.078.457 921.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.940.632 -1.352.832Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 475.284Kredilerden Nakit Girişleri5.1 0 475.284Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -475.284Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 0 -475.284Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -2.902.304 -1.320.615Ödenen Faiz-38.328 -32.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.665.101 12.601.511NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.665.101 12.601.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.109.809 65.631.586DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 69.444.708 78.233.097Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 69.461.017 77.160.900Ticari Alacaklar8.1 110.685.926 126.724.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 782.271 50.753İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar109.903.655 126.673.632Diğer Alacaklar9.1 667.434 460.645Stoklar11 79.762.645 52.730.046Peşin Ödenmiş Giderler10 5.715.487 5.188.750Diğer Dönen Varlıklar18.1 3.569.521 1.767.911ARA TOPLAM269.862.030 264.032.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.862.030 264.032.637DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 5.762.899 5.149.750Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.531.133 16.256.311Maddi Duran Varlıklar13 182.894.324 184.905.564Kullanım Hakkı Varlıkları14 13.418.804 14.984.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.678.890 1.839.528Peşin Ödenmiş Giderler10 5.732.964 4.131.218Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.867.665 624.540TOPLAM DURAN VARLIKLAR227.886.679 227.891.855TOPLAM VARLIKLAR497.748.709 491.924.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.661.279 10.341.949İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.661.279 10.341.949Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 11.661.279 10.341.949Ticari Borçlar8.2 77.925.704 71.611.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5.939.538 5.150.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar71.986.166 66.461.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.726.716 2.151.558Diğer Borçlar9.2 1.611.286 4.689.739Türev Araçlar0 1.051.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.620.668 4.721.965Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü66.858 867.554Kısa Vadeli Karşılıklar8.335.939 5.286.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 294.803 874.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.041.136 4.412.068ARA TOPLAM110.948.450 100.723.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.948.450 100.723.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.892.140 8.265.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.892.140 8.265.630Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 5.892.140 8.265.630Uzun Vadeli Karşılıklar15.606.939 15.365.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.606.939 15.365.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.499.079 23.630.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER132.447.529 124.354.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar365.245.918 367.513.800Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.781.888 -2.781.888Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.781.888Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.781.888Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 46.630.084Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı42.786.127 42.786.127Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 257.342.322 239.100.338Net Dönem Karı veya Zararı-2.267.882 18.241.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar55.262 56.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR365.301.180 367.570.436TOPLAM KAYNAKLAR497.748.709 491.924.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 96.410.982 47.874.106Satışların Maliyeti21 -90.376.112 -51.458.142TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.034.870 -3.584.036BRÜT KAR (ZARAR)6.034.870 -3.584.036Genel Yönetim Giderleri-9.380.722 -8.922.538Pazarlama Giderleri-1.542.984 -1.437.291Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 1.025.483 2.733.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -3.913.181 -331.264ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-7.776.534 -11.541.676Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 34.095 974.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 274.821 709.212FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-7.467.618 -9.857.888Finansman Gelirleri24 7.967.939 4.036.267Finansman Giderleri25 -3.301.748 -3.460.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.801.427 -9.282.048Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri537.831 1.990.519Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -705.292 -315.861Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.243.123 2.306.380SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.263.596 -7.291.529DÖNEM KARI (ZARARI)-2.263.596 -7.291.529Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.286 10.623Ana Ortaklık Payları-2.267.882 -7.302.152Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.263.596 -7.291.529Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.286 10.623Ana Ortaklık Payları-2.267.882 -7.302.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941468BIST