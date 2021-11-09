***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 47.607.298 237.511.636 611.488 349.580.638 46.240 349.626.878Transferler611.488 -611.488Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523Dönem Karı (Zararı)16.261.794 16.261.794 28.729 16.290.523Kar Payları20 -977.214 977.214 -14.029 -14.029Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.473.066 -2.473.066 -2.473.066 46.630.084 239.100.338 16.261.794 365.842.436 60.940 365.903.376Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436Transferler18.241.984 -18.241.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.828.214 9.828.214 7.813 9.836.027Dönem Karı (Zararı)9.828.214 9.828.214 7.813 9.836.027Kar Payları20 -5.660 -5.660Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 9.828.214 377.342.014 58.789 377.400.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.154.847 12.542.183Dönem Karı (Zararı)9.836.027 16.290.523Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.030.672 9.716.551Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 17.664.563 15.874.144Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler196.626 406.002Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 196.626 406.002Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.087.594 5.317.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.779.293 1.380.321Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 118.000 -102.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 5.190.301 4.038.703Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.720.124 -1.417.471Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -2.104.390 -2.606.418Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.1 3.824.514 2.580.942Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.1 0 -1.391.995Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 1.615.496 3.833.845Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-951.045 60.999Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -951.045 60.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.2 -251.125 -1.374.488Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.970.527 2.625.710Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.022.088 -15.609.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.501.319 -11.054.669Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-58.360.970 -29.179.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-648.527 -2.328.997Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.267.383 4.936.298Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.978.987 15.545.236Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.815.919 1.777.349İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.612.493 -1.804.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.081.911 -2.325.741Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.694.404 520.874Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.365.380 14.952.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.668.154 -937.459Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.643.331 -621.505Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.208.742 -851.258YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.682.861 8.517.844Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.026.511 16.972.158Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.026.511 16.972.158Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -36.847.736 -10.967.420Alınan Faiz24 2.138.364 2.513.106FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.152.426 -5.153.819Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.395.176 475.284Kredilerden Nakit Girişleri5 32.395.176 475.284Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.895.176 -475.284Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -15.895.176 -475.284Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.858.731 -5.059.121Ödenen Temettüler20 -5.660 0Ödenen Faiz-483.183 -94.698YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.685.282 15.906.208NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-33.685.282 15.906.208DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 77.109.809 65.631.586DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.424.527 81.537.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 43.441.644 77.160.900Ticari Alacaklar8.1 184.883.367 126.724.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 576.062 50.753İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar184.307.305 126.673.632Diğer Alacaklar9.1 583.343 460.645Türev Araçlar6 0 0Stoklar11 101.997.429 52.730.046Peşin Ödenmiş Giderler10 3.737.557 5.188.750Diğer Dönen Varlıklar18 6.194.225 1.767.911ARA TOPLAM340.837.565 264.032.637TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR340.837.565 264.032.637DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 5.675.580 5.149.751Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.507.436 16.256.311Maddi Duran Varlıklar13 212.107.192 184.905.564Kullanım Hakkı Varlıkları14 14.459.393 14.984.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.797.112 1.839.528Peşin Ödenmiş Giderler10 7.238.008 4.131.218Ertelenmiş Vergi Varlığı19 2.636.101 624.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR260.420.822 227.891.855TOPLAM VARLIKLAR601.258.387 491.924.492KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31.615.847 10.341.949İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.615.847 10.341.949Banka Kredileri5.1 16.500.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 15.115.847 10.341.949Ticari Borçlar8.2 145.886.474 71.611.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 34.860.954 5.150.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar111.025.520 66.461.383Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.855.920 2.151.558Diğer Borçlar9.2 2.873.820 4.689.739Türev Araçlar100.735 1.051.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.416.369 4.721.965Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.206.314 867.554Kısa Vadeli Karşılıklar6.293.401 5.286.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 787.141 874.600Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 5.506.260 4.412.068ARA TOPLAM205.248.880 100.723.062TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.248.880 100.723.062UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.942.063 8.265.630İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.942.063 8.265.630Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 1.942.063 8.265.630Uzun Vadeli Karşılıklar16.666.641 15.365.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 16.666.641 15.365.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.608.704 23.630.994TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER223.857.584 124.354.056ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar377.342.014 367.513.800Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.781.888 -2.781.888Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.781.888Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.781.888 -2.781.888Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 46.630.084Yasal Yedekler42.786.127 42.786.127Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 257.342.322 239.100.338Net Dönem Karı veya Zararı9.828.214 18.241.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar58.789 56.636TOPLAM ÖZKAYNAKLAR377.400.803 367.570.436TOPLAM KAYNAKLAR601.258.387 491.924.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 439.122.084 258.511.231 178.202.287 113.861.877Satışların Maliyeti21, 22 -393.726.531 -232.861.525 -147.278.161 -92.985.094TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.395.553 25.649.706 30.924.126 20.876.783BRÜT KAR (ZARAR)45.395.553 25.649.706 30.924.126 20.876.783Genel Yönetim Giderleri22 -31.640.876 -26.216.364 -10.578.357 -9.103.655Pazarlama Giderleri22 -4.896.421 -4.951.187 -1.556.356 -1.492.839Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.1 5.652.117 3.362.886 1.300.083 -1.210.814Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23.2 -7.456.907 -5.165.604 -1.971.133 -4.098.486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.053.466 -7.320.563 18.118.363 4.970.989Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 3.650.369 15.838.519 1.905.213 14.699.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 251.125 1.374.489 411.966 177.477FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.954.960 9.892.445 20.435.542 19.848.465Finansman Gelirleri25 14.132.923 17.503.359 2.512.206 9.477.577Finansman Giderleri26 -11.281.328 -8.479.571 -5.164.798 -1.570.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.806.555 18.916.233 17.782.950 27.755.795Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.970.528 -2.625.710 -4.414.157 -4.617.732Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -5.982.091 -4.871.310 -4.314.726 -4.333.641Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.011.563 2.245.600 -99.431 -284.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.836.027 16.290.523 13.368.793 23.138.063DÖNEM KARI (ZARARI)9.836.027 16.290.523 13.368.793 23.138.063Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.813 28.729 769 15.816Ana Ortaklık Payları9.828.214 16.261.794 13.368.024 23.122.247Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.836.027 16.290.523 13.368.793 23.138.063Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7.813 28.729 769 15.816Ana Ortaklık Payları9.828.214 16.261.794 13.368.024 23.122.247http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976373BIST