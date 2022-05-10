***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 46.630.084 239.100.338 18.241.984 367.513.800 56.636 367.570.436Transferler18.241.984 -18.241.984Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596Dönem Karı (Zararı)-2.267.882 -2.267.882 4.286 -2.263.596Kar Payları-5.660 -5.660Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -2.781.888 -2.781.888 -2.781.888 46.630.084 257.342.322 -2.267.882 365.245.918 55.262 365.301.180Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 14.829.226 14.829.226 14.829.226 46.630.084 257.342.322 21.273.378 403.157.775 89.150 403.246.925Transferler21.273.378 -21.273.378Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.681.063 -15.681.063 -15.681.063 -14.450.562 -30.131.625 8.838 -30.122.787Dönem Karı (Zararı)-14.450.562 -14.450.562 8.838 -14.441.724Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.681.063 -15.681.063 -15.681.063 -15.681.063 -15.681.063Kar Payları-50.201 -50.201Dönem Sonu Bakiyeler4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -3.240.517 -3.240.517 -3.240.517 -851.837 -851.837 -851.837 46.630.084 278.615.700 -14.450.562 373.026.150 47.787 373.073.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.245.804 -4.057.839Dönem Karı (Zararı)-14.441.724 -2.263.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.531.934 8.947.471Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 6.676.134 5.772.613Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.765 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 3.765 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.953.731 4.118.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler663.628 489.374Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.000 -12.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.270.103 3.641.068Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.945.164 -31.613Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -766.561 -1.043.676Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.711.725 1.012.063Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.2 644.757 952.462Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.051.780Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler142.269 -274.822Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -2.833.886 -537.831Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.631.707 -8.040.571Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler36.530.747 16.038.455Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.091.236 -819.937Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-69.513.393 -27.032.599Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.089.826 -2.128.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.986.350 6.883.353Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.136.867 -3.078.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.591.216 2.097.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.805.312 -1.801.610Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.785.904 3.898.703Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.541.497 -1.356.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-317.094 -320.556Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.205.000 -874.600Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -4.185.978 -1.505.987Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.1 3.765YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.308.162 -666.630Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.098.663 -1.745.087Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.098.663 -1.745.087Alınan Faiz790.501 1.078.457FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI63.858.429 -2.940.632Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri148.680.000 0Kredilerden Nakit Girişleri5.1 148.680.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-69.450.000 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -69.450.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -7.198.501 -2.902.304Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-8.173.070 -38.328YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.304.463 -7.665.101NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.304.463 -7.665.101DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 125.502.601 77.109.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 135.807.064 69.444.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 135.807.352 125.526.831Ticari Alacaklar8.1 125.203.112 161.741.392İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 7.322.115 277.963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar117.880.997 161.463.429Diğer Alacaklar9.1 15.828 0Türev Araçlar6 0 18.536.532Stoklar11 206.500.131 136.986.738Peşin Ödenmiş Giderler10 8.888.507 2.628.087Diğer Dönen Varlıklar18.1 32.827.985 12.022.673ARA TOPLAM509.242.915 457.442.253TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR509.242.915 457.442.253DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar9.1 6.739.488 5.664.080Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.697.886 16.840.155Maddi Duran Varlıklar13 266.473.532 220.866.306Kullanım Hakkı Varlıkları14 8.538.068 13.049.853Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.473.443 1.602.670Peşin Ödenmiş Giderler10 19.411.371 15.581.965Ertelenmiş Vergi Varlığı19 9.735.230 2.380.771TOPLAM DURAN VARLIKLAR329.069.018 275.985.800TOPLAM VARLIKLAR838.311.933 733.428.053KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar240.566.703 165.006.994İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar240.566.703 165.006.994Banka Kredileri5.1 230.673.722 149.124.167Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 9.892.981 15.882.827Ticari Borçlar8.2 172.122.678 111.185.781İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 15.688.831 13.754.890İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar156.433.847 97.430.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.407.834 2.308.180Diğer Borçlar9.2 4.638.915 2.502.048Türev Araçlar6 1.064.796 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 8.573.580 15.359.485Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.883.842 4.040.672Kısa Vadeli Karşılıklar16 13.166.684 9.704.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 4.063.694 4.891.925Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.102.990 4.812.887ARA TOPLAM447.425.032 310.107.972TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER447.425.032 310.107.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.783.217 2.222.047İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.783.217 2.222.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 2.783.217 2.222.047Uzun Vadeli Karşılıklar15.029.747 14.422.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 15.029.747 14.422.270Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 3.428.839TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.812.964 20.073.156TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER465.237.996 330.181.128ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar373.026.150 403.157.775Ödenmiş Sermaye20 4.873.440 4.873.440Sermaye Düzeltme Farkları20 61.484.151 61.484.151Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-71.220 -71.220Paylara İlişkin Primler (İskontolar)36.911 36.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.240.517 -3.240.517Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.240.517 -3.240.517Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.240.517 -3.240.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-851.837 14.829.226Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-851.837 14.829.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler46.630.084 46.630.084Yasal Yedekler42.786.127 42.786.127Diğer Kısıtlanmış Yedekler3.843.957 3.843.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 278.615.700 257.342.322Net Dönem Karı veya Zararı-14.450.562 21.273.378Kontrol Gücü Olmayan Paylar47.787 89.150TOPLAM ÖZKAYNAKLAR373.073.937 403.246.925TOPLAM KAYNAKLAR838.311.933 733.428.053Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 141.875.765 96.410.982Satışların Maliyeti21 -138.224.367 -90.376.112TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.651.398 6.034.870BRÜT KAR (ZARAR)3.651.398 6.034.870Genel Yönetim Giderleri-17.881.593 -9.380.722Pazarlama Giderleri-1.514.064 -1.542.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1 1.228.824 1.025.483Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2 -641.095 -3.913.181ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-15.156.530 -7.776.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 1.413.325 34.095TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -142.270 274.821FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.885.475 -7.467.618Finansman Gelirleri24 14.264.735 7.967.939Finansman Giderleri25 -17.654.870 -3.301.748SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-17.275.610 -2.801.427Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.833.886 537.831Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -4.029.147 -705.292Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 6.863.033 1.243.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.441.724 -2.263.596DÖNEM KARI (ZARARI)-14.441.724 -2.263.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.838 4.286Ana Ortaklık Payları-14.450.562 -2.267.882Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-851.837 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.064.796 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)6 -1.064.796 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler212.959 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 212.959 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-851.837 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.293.561 -2.263.596Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.838 4.286Ana Ortaklık Payları-15.302.399 -2.267.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028575BIST