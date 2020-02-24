***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2020 19:17
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gün Ve Gündeminin Tespitine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 26.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres Konya Çimento Sanayii A.Ş. Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300, Selçuklu / Konya
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.
5 - 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Esas Sözleşmenin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması.
8 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması.
12 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi.
13 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
14 - 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
18 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento A.S. 2019 Genel Kurul Davet Gundem Vek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821280
BIST