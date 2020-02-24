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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

24.02.2020 19:18
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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulunun, 24.02.2020 tarihli, 1051 sayılı kararı ile   Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) "Madde 9 ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler" ve "Madde 10 Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" hükümleri kapsamına giren işlemlerin gerçekleştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği  (II-17.1) Madde 10- Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hükümleri gereği İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerde Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşabileceği öngörüldüğünden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un onaylanarak, Raporun Sonuç bölümünün ortakların inceleyebilmesi için internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. İlişkili Taraf  İşlemlerine İlişkin Rapor kapsamında Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret  A.Ş. ve Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişkili şirket olarak ele alınmıştır. Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2019 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu'nun Sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır .  Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri II-17.1) Madde 9-İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler ve Madde 10- Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddeleri kapsamında hazırlanan bu rapor ile alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre aktif büyüklüğün %5'ini veya 12 aylık dönemde oluşan satışların maliyetine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle ilişkili şirketler hakkında genel, ticari bilgiler, yapılan işlemlerin konusuna ve piyasa koşullarına uygunluğuna yer verilmiştir. Yapılan ticaretin, piyasa koşulları ve genel kabul görmüş ticari kabullere uygun olarak yapıldığını beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821285


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TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8744 7,9139 % 0,03  
Frank 6,2162 6,2537 % 0,23  
Riyal 1,6247 1,6329 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 12,86  
Altın Gr. 325 325 3,25  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,57 18,61 0,08  
Gümüş Gr. 3,65 3,65 0,02  
B. Petrol 56,02 56,02 -1,92  
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