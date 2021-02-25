***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.02.2021 22:36
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulunun, 25.02.2021 tarihli, 1074 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) "Madde 9 ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler" ve "Madde 10 Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" hükümleri kapsamına giren işlemlerin gerçekleştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 10- Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hükümleri gereği İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerde Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşabileceği öngörüldüğünden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un onaylanarak, Raporun Sonuç bölümünün ortakların inceleyebilmesi için internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor kapsamında Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi, Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Baştaş Hazır Beton San.Tic.A.Ş. ilişkili şirket olarak ele alınmıştır. Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2020 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu'nun Sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri II-17.1) Madde 9-İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler ve Madde 10- Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddeleri kapsamında hazırlanan bu rapor ile alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre aktif büyüklüğün %5'ini veya 12 aylık dönemde oluşan satışların maliyetine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle ilişkili şirketler hakkında genel, ticari bilgiler, yapılan işlemlerin konusuna ve piyasa koşullarına uygunluğuna yer verilmiştir. Yapılan ticaretin, piyasa koşulları ve genel kabul görmüş ticari kabullere uygun olarak yapıldığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913156
BIST
18:051.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.510
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1.515
En Düşük
1.460
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En Yüksek
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|: 2,44%
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|Açılış
|: 7,2300
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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9,0849
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18:05418,13
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|Açılış
|: 418,13
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|: 415,65
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423,51
En Düşük
411,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|23,76
|7.321.879
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|5.741.208
|% 10,00
|
|LINK
|51,70
|119.047.421
|% 10,00
|
|MERIT
|414,70
|3.056.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.923.977
|% 10,00
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|EMNIS
|27,80
|996.357
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|7.426.634
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|2.060.989
|% -9,96
|
|MNDRS
|3,50
|156.319.708
|% -9,79
|
|THYAO
|13,39
|2.767.999.675
|% 4,36
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|KOZAL
|128,20
|1.805.498.315
|% -3,97
|
|SASA
|41,70
|1.783.940.629
|% 4,41
|
|PGSUS
|88,40
|1.666.444.274
|% 6,76
|
|EKGYO
|2,31
|1.378.347.858
|% 1,76
|
|PETKM
|5,28
|2.209.909.786
|% 2,33
|
|TSKB
|1,72
|562.477.409
|% -1,15
|
|KARSN
|4,23
|1.248.136.331
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,89
|234.960.802
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3355
|7,3442
|% 2,44
|
|Euro
|8,9410
|8,9739
|% 2,84
|
|Sterlin
|10,2485
|10,2999
|% 1,41
|
|Frank
|8,0578
|8,1063
|% 2,32
|
|Riyal
|1,9457
|1,9554
|% 2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-28,99
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.744
|2.815
|-13,76
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-6,66
|
|Çeyrek
|665
|681
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
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|B. Petrol
|66,07
|66,07
|-0,11
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Seans Raporu
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17:59BURCE
Yüzde 4.01 oranında artışla 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 082, 446 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 30, 315.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde 6.82 oranında artışla 88.45 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 023, 946 adet işlem
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17:56MERIT
Yüzde 10.00 oranında artışla 414.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 567 adet işlem
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17:54SASA
Yüzde 4.21 oranında artışla 41.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 505, 347 adet işlem