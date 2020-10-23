***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.10.2020 16:05
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.10.2020 tarih, BİAŞ-2-4337 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883295
BIST
18:001.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,44
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:007,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:009,4361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0446
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:00486,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,54
|Açılış
|: 486,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PINSU
|9,24
|211.026.426
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.662.270
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.534.518
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|1.504.376
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.135.143
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.121.759
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|GARAN
|7,06
|1.127.012.307
|% -0,56
|
|SISE
|6,81
|1.122.964.073
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|TSKB
|1,83
|2.298.402.976
|% 5,78
|
|EKGYO
|1,83
|624.620.848
|% -3,68
|
|SKBNK
|1,88
|462.353.177
|% -5,53
|
|KRDMD
|3,48
|735.226.407
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|402.332.808
|% -1,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9625
|7,9680
|% 0,38
|
|Euro
|9,4301
|9,4361
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,3592
|10,4112
|% 0,03
|
|Frank
|8,7545
|8,8073
|% 0,45
|
|Riyal
|2,1178
|2,1285
|% 0,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-5,76
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,58
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|-0,12
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS