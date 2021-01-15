***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.01.2021 16:40
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.01.2021 tarih, BİAŞ-2-203 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902631
BIST
18:001.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,34
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:007,4861
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1252
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:009,0547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0864
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:00442,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,27
|Açılış
|: 442,80
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.478.033
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.285
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.180.261
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.687.646.528
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,30
|2.021.871.252
|% 5,25
|
|DOHOL
|3,48
|1.689.626.697
|% -4,13
|
|THYAO
|13,28
|1.674.829.178
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,46
|1.497.696.825
|% -0,81
|
|EKGYO
|2,46
|1.497.696.825
|% -0,81
|
|DOHOL
|3,48
|1.689.626.697
|% -4,13
|
|TSKB
|1,89
|821.756.632
|% 1,07
|
|SISE
|7,82
|2.687.646.528
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,60
|541.085.783
|% -2,44
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4806
|7,4861
|% 1,70
|
|Euro
|9,0450
|9,0547
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,1397
|10,1905
|% 0,88
|
|Frank
|8,3764
|8,4268
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9878
|1,9978
|% 1,59
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-7,13
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,90
|