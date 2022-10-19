***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.10.2022 16:21
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarih, E-18454353-100.06-11932 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072876
BIST
16:363.889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 47,60
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
16:3618,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
16:3618,1832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1456
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
16:36978,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,40
|Açılış
|: 978,08
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler16:34
|GESAN
|149,60
|486.699.433
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|414.180.348
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|43.573.499
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|172.796.145
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|296.836.348
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,14
|303.044.355
|% -6,55
|
|GLBMD
|11,20
|16.226.718
|% -6,35
|
|PEGYO
|2,44
|32.686.832
|% -5,43
|
|ODAS
|7,93
|5.014.842.506
|% -5,26
|
|KLKIM
|35,00
|117.060.484
|% -4,89
|
|THYAO
|97,60
|5.141.555.864
|% 0,36
|
|ODAS
|7,93
|5.014.842.506
|% -5,26
|
|YKBNK
|9,42
|4.273.513.622
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,29
|4.218.953.491
|% 1,33
|
|ISCTR
|9,77
|3.307.869.171
|% 3,17
|
|ODAS
|7,93
|5.014.842.506
|% -5,26
|
|YKBNK
|9,42
|4.273.513.622
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,40
|1.631.503.676
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,77
|3.307.869.171
|% 3,17
|
|AKBNK
|15,29
|4.218.953.491
|% 1,33
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5920
|% 0,04
|
|Euro
|18,1705
|18,1832
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8702
|20,9749
|% -0,53
|
|Frank
|18,4593
|18,5705
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% -0,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|-18,41
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,39
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.731
|-33,00
|
|Yarım
|3.238
|3.291
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|