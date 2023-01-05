***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.01.2023 16:57
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.01.2023 tarih, E-18454353-100.06-14118 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094213
BIST
17:095.136
En Yüksek
|Değişim
|: -7,02%
|| -387,59
|Açılış
|: 5.523
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.136
17:0918,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
17:0919,8270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0650
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8056
17:091.108,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.108,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.105,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BFREN
|5.753,80
|207.709.402
|% 10,00
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|DOGUB
|10,92
|67.425.716
|% 9,20
|
|DYOBY
|31,80
|303.275.067
|% 8,90
|
|CEOEM
|23,80
|66.477.927
|% 8,68
|
|KLSYN
|3,42
|32.403.359
|% -10,00
|
|DERIM
|10,17
|28.817.119
|% -10,00
|
|LOGO
|63,00
|100.867.137
|% -10,00
|
|PNLSN
|33,48
|36.831.132
|% -10,00
|
|GESAN
|207,10
|741.703.291
|% -10,00
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|THYAO
|135,70
|10.414.384.429
|% -6,09
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|ASELS
|59,30
|6.368.445.209
|% -8,98
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|EREGL
|40,46
|19.559.495.344
|% -5,73
|
|EKGYO
|8,71
|3.869.357.570
|% -7,54
|
|KRDMD
|18,20
|7.916.237.218
|% -8,03
|
|YKBNK
|10,50
|3.090.608.121
|% -9,79
|
|AKBNK
|18,17
|4.316.722.999
|% -7,53
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7810
|% 0,21
|
|Euro
|19,8099
|19,8270
|% -0,33
|
|Sterlin
|22,3173
|22,4292
|% -0,96
|
|Frank
|20,0237
|20,1444
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9782
|5,0031
|% 0,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,00
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|-10,04
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.527
|7.597
|-29,00
|
|Yarım
|3.645
|3.714
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.828
|1.857
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,08
|14,10
|-0,24
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,39
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -398, 62 kaybederek (% -6.66 ) 5, 590
-
17:29
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLSYN, ULUFA
-
17:29XU100
Endeks 5, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 88 altında . İşlem hacmi 119, 775.00 milyon TL de
-
17:29SMRTG
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 155, 147 adet işlem
-
17:28KAREL
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 381, 788 adet işlem