***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2020 15:10
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız ile, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dahil edilmesine Rekabet Kurulu tarafından karar verildiği açıklanmış idi.
Rekabet Kurumu'nun 28.01.2020 tarih, 77234294-110.01.04-E.1621 sayılı yazısı ile, ilgili soruşturma kapsamında, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına Rekabet Kurulu tarafından karar verildiği öğrenilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815456
BIST
18:05119.850
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BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
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|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
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|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
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|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
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|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7998
|7,8389
|% 0,91
|
|Frank
|6,1402
|6,1771
|% 0,80
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|Riyal
|1,5885
|1,5964
|% 0,33
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.577
|1.577
|0,05
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|Altın Gr.
|303
|303
|1,26
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|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,31
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,07
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|B. Petrol
|57,86
|57,86
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