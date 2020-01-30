***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız ile, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik 2017-5-046 dosya numarası ile takip edilen soruşturmaya dahil edilmesine Rekabet Kurulu tarafından karar verildiği açıklanmış idi.Rekabet Kurumu'nun 28.01.2020 tarih, 77234294-110.01.04-E.1621 sayılı yazısı ile, ilgili soruşturma kapsamında, Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına Rekabet Kurulu tarafından karar verildiği öğrenilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815456BIST