***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAday Gösterme Komitesi 'nin 20.02.2020 tarihli Raporu'nda önerildiği üzere Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin(II-17.1)Tebliği kapsamında Sn. Aydın ESEN ve Sn.Hüseyin ÇEVİK‘inyapılacak ilk genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821283BIST