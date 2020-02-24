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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.02.2020 19:19
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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:
01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş.' nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır. Bağlı Şirket Raporumuzun Sonuç Bölümü:
Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 29 Ocak 2020 tarihli Rapor' da, "Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821286


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Riyal 1,6248 1,6330 % 0,35  
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Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
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