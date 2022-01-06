***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2022 14:37
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncü toplantısı 5 Ocak 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989297
BIST
15:152.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,49
|Açılış
|: 1.993
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|Önceki Kapanış
|: 2.005
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2.022
En Düşük
1.978
15:1513,7511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0830
|Açılış
|: 13,7400
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|Önceki Kapanış
|: 13,5000
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13,8789
En Düşük
13,4921
15:1515,6066
En Yüksek
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|: 0,92%
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|Önceki Kapanış
|: 15,2300
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15,2554
15:15794,85
En Yüksek
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|Açılış
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|: 794,86
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804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler15:15
|UZERB
|46,56
|1.558.363
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.768.075
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|7.414.746
|% 9,91
|
|ORCAY
|28,86
|9.401.447
|% 8,91
|
|MTRYO
|1,71
|2.071.761
|% 8,23
|
|ELITE
|22,04
|46.318.431
|% -9,97
|
|IHAAS
|10,47
|7.666.857
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,22
|61.792.610
|% -7,67
|
|EKIZ
|6,90
|159.308
|% -5,99
|
|MARKA
|4,00
|3.153.473
|% -5,88
|
|THYAO
|25,18
|2.827.472.336
|% 5,36
|
|EREGL
|30,62
|1.792.762.273
|% -0,78
|
|GARAN
|11,51
|1.674.768.167
|% 0,52
|
|SISE
|14,73
|1.301.750.489
|% 2,22
|
|KRDMD
|10,46
|1.197.811.070
|% 1,55
|
|YKBNK
|3,52
|934.650.515
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,27
|341.580.485
|% -0,87
|
|GARAN
|11,51
|1.674.768.167
|% 0,52
|
|KRDMD
|10,46
|1.197.811.070
|% 1,55
|
|THYAO
|25,18
|2.827.472.336
|% 5,36
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7334
|13,7511
|% 0,61
|
|Euro
|15,5111
|15,6066
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,5616
|18,6547
|% 0,61
|
|Frank
|14,9151
|15,0049
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6525
|3,6708
|% 0,76
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-10,63
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,00
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|10,00
|
|Tam
|5.257
|5.394
|22,87
|
|Yarım
|2.541
|2.609
|11,06
|
|Çeyrek
|1.274
|1.305
|5,53
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,30
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,16
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|0,86
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