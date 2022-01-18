***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 11:56
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü toplantısı 17 Ocak 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994842
BIST
11:482.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,09
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.075
11:4813,5387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1012
|Açılış
|: 13,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5397
En Düşük
13,4068
11:4815,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1076
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4418
En Düşük
15,3044
11:48788,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,68
|Açılış
|: 788,80
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler11:48
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|229.405
|% 9,79
|
|SANEL
|7,52
|7.551.562
|% 9,78
|
|AKFGY
|7,19
|5.091.519
|% -9,90
|
|PKENT
|336,00
|41.875.306
|% -8,10
|
|DOBUR
|97,70
|6.670.965
|% -5,15
|
|KUTPO
|107,30
|34.613.817
|% -4,20
|
|PRKAB
|53,75
|63.728.961
|% -4,02
|
|THYAO
|28,08
|1.033.165.172
|% -0,71
|
|KRDMD
|12,94
|827.874.660
|% 1,41
|
|GARAN
|11,99
|810.818.083
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,06
|697.918.768
|% 0,74
|
|AKBNK
|7,73
|609.999.465
|% -0,26
|
|YKBNK
|4,06
|697.918.768
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,49
|275.098.350
|% -0,80
|
|AKBNK
|7,73
|609.999.465
|% -0,26
|
|GARAN
|11,99
|810.818.083
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,94
|827.874.660
|% 1,41
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5316
|13,5387
|% 0,75
|
|Euro
|15,4185
|15,4418
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,3901
|18,4824
|% 0,62
|
|Frank
|14,7213
|14,8100
|% 0,58
|
|Riyal
|3,5939
|3,6119
|% 0,67
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-4,91
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,23
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,96
|9,97
|0,01
|
|B. Petrol
|87,81
|87,81
|1,33
|