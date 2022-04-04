***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 18:02
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana ortağı Parficim Participations Financieres et Immobilieres ("Parficim") tarafından Parficim'in halihazırda %50'sine sahip olduğu Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'nin ("Bikiltaş") sermayesinin temsil eden paylarının tamamının (%100) Parficim tarafından devralma işlemlerinin ve tescilin tamamlanmış olduğu ve böylelikle Parficim'in Bikiltaş'ın paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bilgisi Şirketimize iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015644
BIST
17:512.307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 55,12
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.309
En Düşük
2.264
17:5114,7085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:5116,1868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0311
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:51914,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,40
|Açılış
|: 914,55
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,54
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ARMDA
|78,10
|6.837.408
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.345.616
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|33.289.944
|% 9,97
|
|ULKER
|17,11
|310.017.376
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.194.205
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,63
|1.858.828.736
|% -5,70
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,83
|22.690.920
|% -4,39
|
|TURGG
|209,50
|82.405.233
|% -3,94
|
|GARAN
|12,63
|3.983.897.207
|% 1,45
|
|THYAO
|33,34
|3.034.611.014
|% 1,71
|
|KRDMD
|15,86
|2.857.861.874
|% 1,67
|
|SISE
|16,19
|2.585.591.303
|% 5,34
|
|AKBNK
|7,70
|2.565.353.678
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,51
|1.732.645.472
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,70
|2.565.353.678
|% 5,34
|
|KARSN
|5,63
|1.858.828.736
|% -5,70
|
|GARAN
|12,63
|3.983.897.207
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,19
|1.275.346.532
|% 1,95
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7037
|14,7063
|% 0,16
|
|Euro
|16,1779
|16,1920
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,2421
|19,3386
|% 0,23
|
|Frank
|15,8217
|15,9170
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9079
|3,9275
|% 0,14
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|9,63
|
|Altın Gr.
|914
|914
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,72
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Seans Raporu
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