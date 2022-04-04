***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana ortağı Parficim Participations Financieres et Immobilieres ("Parficim") tarafından Parficim'in halihazırda %50'sine sahip olduğu Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat Anonim Şirketi'nin ("Bikiltaş") sermayesinin temsil eden paylarının tamamının (%100) Parficim tarafından devralma işlemlerinin ve tescilin tamamlanmış olduğu ve böylelikle Parficim'in Bikiltaş'ın paylarının tamamına (%100) sahip olduğu bilgisi Şirketimize iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015644BIST