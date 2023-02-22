***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 15:03
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi 'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, Sn. Aydın ESEN, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn.Selçuk ÖZTÜRK‘ün bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. SPK tarafından, Sn. Aydın ESEN, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn.Selçuk ÖZTÜRK'ün Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir. Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Aydın ESEN, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR ve Sn.Selçuk ÖZTÜRK, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115957
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|KLSYN
|3,19
|77.822.821
|% 10,00
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|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
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|ULUSE
|287,30
|21.894.890
|% 9,99
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|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
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|CANTE
|68,30
|121.597.003
|% 9,98
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|AFYON
|11,34
|158.967.019
|% -10,00
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|TUCLK
|31,32
|29.286.348
|% -10,00
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|AKCNS
|76,50
|53.201.130
|% -10,00
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|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
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|KRDMA
|21,08
|320.039.690
|% -9,99
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|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
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|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
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|THYAO
|137,10
|3.163.604.719
|% -0,29
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|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
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|ENKAI
|29,88
|2.600.750.315
|% 5,36
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|EKGYO
|8,04
|2.743.830.369
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.834.853
|% -9,97
|
|EREGL
|45,78
|7.093.449.370
|% -8,18
|
|YKBNK
|9,18
|1.315.774.492
|% 2,34
|
|AKBNK
|16,10
|2.012.580.345
|% 1,26
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|16:45
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,8725
|18,8770
|% 0,06
|
|Euro
|20,0969
|20,1065
|% 0,08
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|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.839
|1.839
|4,01
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|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|1,73
|
|Cumhuriyet
|7.583
|7.698
|-26,00
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|Tam
|7.624
|7.681
|-18,00
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|Yarım
|3.725
|3.759
|-8,00
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|Çeyrek
|1.862
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,02
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|Gümüş Gr.
|13,25
|13,26
|0,01
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|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,55
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Seans Raporu
16:45
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16:59GMTAS
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 098, 122 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 5, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 62, 656.00 milyon TL de
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16:57RODRG
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 65.95 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 219 adet işlem
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
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16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem