***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 14:06
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden alternatif enerji kaynakları ön çalışmaları ile ilgili bu açıklama yapılmaktadır. Artan enerji maliyetleri karşısında, Şirket yönetimi tarafından alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili değerlendirmeler ve ön çalışmalar yapılmaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından söz konusu geliştirme ve kullanıma dair yatırımların ne şekilde ilerletileceğine yönelik henüz bir karar alınmamıştır. Yönetim kurulu tarafından bu yönde somut bir karar verildiğinde KAP aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158933
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1127
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6832
En Düşük
23,4435
17:5925,8716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,3714
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8747
En Düşük
25,3574
17:591.486,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,75
|Açılış
|: 1.486,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|78.751.074
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.616.605
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|BURCE
|158,10
|34.581.153
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.894.683
|% -9,97
|
|IHAAS
|152,70
|44.639.437
|% -9,81
|
|ATLAS
|3,28
|8.029.841
|% -7,08
|
|AVOD
|3,27
|194.303.354
|% -6,84
|
|THYAO
|183,30
|6.982.271.743
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.973.986.176
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,17
|4.408.070.330
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,86
|3.892.288.272
|% 6,37
|
|ISCTR
|13,75
|3.221.623.071
|% 3,85
|
|YKBNK
|12,86
|3.892.288.272
|% 6,37
|
|ISCTR
|13,75
|3.221.623.071
|% 3,85
|
|AKBNK
|19,17
|4.408.070.330
|% 4,35
|
|ZOREN
|3,04
|631.315.247
|% 5,92
|
|EKGYO
|7,18
|851.457.745
|% 1,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6633
|23,6832
|% 0,48
|
|Euro
|25,8566
|25,8716
|% 1,46
|
|Sterlin
|30,0788
|30,2297
|% 1,15
|
|Frank
|26,3621
|26,5209
|% 1,26
|
|Riyal
|6,2933
|6,3248
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.488
|17,30
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.759
|4.873
|18,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|1,28
|