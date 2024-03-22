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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 15:31
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi 'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 hükmü uyarınca hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adayları hakkındaki raporu değerlendirilerek, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR, Sn.Selçuk ÖZTÜRK ve Sn. Ahmet Erhan TİTREK‘in bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olarak belirlenmesine karar verilmiş, bağımsız üye aday listesine yönelik görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.  SPK tarafından, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR, Sn.Selçuk ÖZTÜRK ve Sn. Ahmet Erhan TİTREK‘in Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Bu kapsamda yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. Hüseyin ÇEVİK, Sn. Zeynep KARAÇOR, Sn.Selçuk ÖZTÜRK ve Sn. Ahmet Erhan TİTREK, bağımsız yönetim kurulu adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261476


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