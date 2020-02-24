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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.02.2020 19:19
GÜNCEL HABERLER



***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetici
HÜSEYİN BURAK AKIN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Strateji Direktörü Genel Müdür
AYDIN EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis
SEDAT ÖZTÜRK Satış Direktörü Mühendis Satış Direktörü Satış Direktörü
ALİ UMUR Hazır Beton Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Hazır Beton Direktörü
AYHAN İNKAYA Fabrika Direktörü Mühendis




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821287


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8830 7,9226 % 0,14  
Frank 6,2241 6,2616 % 0,36  
Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.658 1.658 -1,65  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,61 18,65 -0,02  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,01  
B. Petrol 55,51 55,51 -2,43  
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