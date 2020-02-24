***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2020 19:19
***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetici
HÜSEYİN BURAK AKIN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Strateji Direktörü Genel Müdür
AYDIN EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis
SEDAT ÖZTÜRK Satış Direktörü Mühendis Satış Direktörü Satış Direktörü
ALİ UMUR Hazır Beton Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Hazır Beton Direktörü
AYHAN İNKAYA Fabrika Direktörü Mühendis
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821287
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1217
En Düşük
6,1134
18:056,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6439
En Düşük
6,6354
18:05326,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,44
|Açılış
|: 326,31
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9226
|% 0,14
|
|Frank
|6,2241
|6,2616
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-1,65
|
|Altın Gr.
|326
|326
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,65
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,67
|3,68
|0,01
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-2,43
|
Seans Raporu
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-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
-
17:57
ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında