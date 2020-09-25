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***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.09.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET DÜLGER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 31.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Evet
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetici Bağımsız Üye Değil
GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.03.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Üye)
JACQUES MERCERON VICAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 28.11.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetici Bağımsız Üye Değil
LOUIS MERCERON VICAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 20.03.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
PHİLİPPE MİCHEL LOUİS CHIORRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye). Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Üye). Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye).
SOPHIE SIDOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 20.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ERKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.03.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi BİST Yön. Kur. Üyeliği ve Başkanlığı (2007-2012) Evet Bağımsız Üye Değil Evet
BEYAZİDİ BESTAMİ İNAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mimar 20.03.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat ve Yapı Sektöründe Girişimci Bağımsız Üye Değil
AYDIN ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 23.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743418 Değerlendirildi Denetim Komitesi (Başkan). Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan). Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Başkan). Riskin Erken Saptanması Komitesi (Başkan).
HÜSEYİN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743418 Değerlendirildi Denetim Komitesi (Üye). Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876750


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