***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET DÜLGER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 31.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil EvetGIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetici Bağımsız Üye DeğilGUY DOMINIQUE LOİS SIDOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 30.03.2006 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Üye)JACQUES MERCERON VICAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 28.11.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetici Bağımsız Üye DeğilLOUIS MERCERON VICAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 20.03.2003 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi VICAT Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilPHİLİPPE MİCHEL LOUİS CHIORRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 24.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi ST