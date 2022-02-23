***KOP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.02.2022 14:00
len şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı KOPQinvest Portföy İkinci Serbest FonQinvest Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003700
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0193
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05848,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,83
|Açılış
|: 848,47
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7945
|13,8030
|% 0,00
|
|Euro
|15,6432
|15,6629
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7190
|18,8129
|% 0,13
|
|Frank
|15,0211
|15,1116
|% 0,70
|
|Riyal
|3,6777
|3,6961
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|6,22
|
|Altın Gr.
|848
|848
|4,83
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,16
|
|B. Petrol
|95,39
|95,39
|1,54
|