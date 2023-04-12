***KOPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KOPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KOPOL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKoza Polyester payları, 13/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 216.160.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKOZA POLYESTER XUTUM 13/04/2023KOZA POLYESTER XTUMY 13/04/2023KOZA POLYESTER XYLDZ 13/04/2023KOZA POLYESTER XHARZ 13/04/2023KOZA POLYESTER XKTUM 13/04/2023KOZA POLYESTER XUSIN 13/04/2023KOZA POLYESTER XKMYA 13/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136825BIST