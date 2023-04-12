***KOPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
12.04.2023 16:10
***KOPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Koza Polyester payları, 13/04/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai ve BIST Kimya Petrol Plastik endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 216.160.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KOZA POLYESTER XUTUM 13/04/2023
KOZA POLYESTER XTUMY 13/04/2023
KOZA POLYESTER XYLDZ 13/04/2023
KOZA POLYESTER XHARZ 13/04/2023
KOZA POLYESTER XKTUM 13/04/2023
KOZA POLYESTER XUSIN 13/04/2023
KOZA POLYESTER XKMYA 13/04/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136825
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1790
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.247,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.247,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3070
|19,3175
|% 0,17
|
|Euro
|21,2035
|21,2116
|% 0,88
|
|Sterlin
|23,9898
|24,1102
|% 0,35
|
|Frank
|21,4336
|21,5627
|% 0,72
|
|Riyal
|5,1330
|5,1587
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,73
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.560
|8.635
|18,00
|
|Yarım
|4.181
|4.225
|8,00
|
|Çeyrek
|2.090
|2.113
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,11
|
|B. Petrol
|86,93
|86,93
|1,32
|