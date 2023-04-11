***KOPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
11.04.2023 18:11
***KOPOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KOPOL]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/04/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
44.390.000
Baz Fiyat (TL)
24,5
İşlem Göreceği Pazar
Yılıdız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/04/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
05-07/04/2023
Açıklamalar
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 44.390.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 216.160.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 13/04/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 24,50 TL/pay baz fiyat, "KOPOL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136531
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0999
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.243,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2860
|19,2919
|% 0,12
|
|Euro
|21,0307
|21,0369
|% 0,51
|
|Sterlin
|23,8624
|23,9821
|% 0,28
|
|Frank
|21,2510
|21,3790
|% 0,67
|
|Riyal
|5,1259
|5,1516
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|13,55
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|8,60
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.536
|8.608
|29,00
|
|Yarım
|4.169
|4.212
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.106
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|1,20
|