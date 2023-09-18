***KOPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.09.2023 16:23
***KOPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195754
BIST
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16:497.757
En Düşük
|Değişim
|: -2,57%
|| -204,58
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:4927,0219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0399
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4928,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0251
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:491.673,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.673,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|ALCAR
|998,20
|387.761.315
|% 9,99
|
|MIATK
|500,20
|374.863.008
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.535.999
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.554.150
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,00
|6.589.519.355
|% -3,57
|
|TUPRS
|138,60
|3.446.125.050
|% -2,05
|
|ISCTR
|21,90
|3.313.192.863
|% 1,48
|
|SISE
|52,60
|3.310.564.123
|% -3,57
|
|EBEBK
|79,05
|2.856.982.136
|% 4,29
|
|ZOREN
|4,68
|910.172.252
|% -2,30
|
|SKBNK
|5,76
|1.055.379.537
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,15
|2.661.772.798
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,20
|1.340.200.051
|% -1,80
|
|ISCTR
|21,90
|3.313.192.863
|% 1,48
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0156
|27,0219
|% 0,15
|
|Euro
|28,8208
|28,8311
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,3612
|33,5285
|% 0,16
|
|Frank
|29,9776
|30,1582
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1816
|7,2176
|% 0,14
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.077
|11.149
|16,00
|
|Yarım
|5.556
|5.598
|8,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:49
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17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem