***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.06.2023 08:47
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.05.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.
Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Gaziantep Ticaret Sicilinde 31.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 01.06.2023 tarih ve 10843 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 101.ve 102. Sayfalarında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157003
BIST
10:075.580
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 18,93
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.531
En Yüksek
5.586
10:0723,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1125
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,4698
En Düşük
23,2200
10:0725,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,5113
|Açılış
|: 24,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
10:071.461,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,73
|Açılış
|: 1.461,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler10:05
|VKFYO
|13,07
|2.781.126
|% 9,92
|
|MIATK
|119,00
|87.722.245
|% 9,27
|
|PENTA
|22,70
|79.729.225
|% 8,20
|
|BURVA
|52,85
|12.838.133
|% 8,03
|
|PCILT
|28,96
|15.456.267
|% 6,63
|
|DOGUB
|15,12
|5.530.654
|% -9,95
|
|MARKA
|10,29
|1.872.862
|% -4,72
|
|EUKYO
|5,54
|2.695.434
|% -3,99
|
|IMASM
|18,90
|26.070.145
|% -3,67
|
|KLRHO
|14,20
|15.773.661
|% -3,07
|
|THYAO
|172,30
|567.119.681
|% -0,12
|
|ALFAS
|393,80
|413.791.814
|% 6,49
|
|SASA
|65,60
|358.986.579
|% -1,06
|
|YKBNK
|12,30
|318.607.195
|% 1,57
|
|AKBNK
|18,69
|299.242.361
|% 1,63
|
|YKBNK
|12,30
|318.607.195
|% 1,57
|
|ISCTR
|13,61
|275.086.951
|% 2,48
|
|KATMR
|1,51
|30.555.571
|% 3,42
|
|EKGYO
|7,97
|156.084.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,69
|299.242.361
|% 1,63
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3585
|23,3707
|% 0,50
|
|Euro
|25,2214
|25,4576
|% 2,06
|
|Sterlin
|28,9931
|29,1385
|% 0,52
|
|Frank
|25,5627
|25,7167
|% 0,43
|
|Riyal
|6,2090
|6,2402
|% 0,41
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.461
|1.462
|10,58
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.798
|4.902
|33,00
|
|Çeyrek
|2.391
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|17,77
|17,79
|0,25
|
|B. Petrol
|77,00
|77,00
|0,05
|