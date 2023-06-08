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***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

08.06.2023 08:47
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       26.05.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir. 
  
Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Gaziantep Ticaret Sicilinde 31.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 01.06.2023 tarih ve 10843 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 101.ve 102. Sayfalarında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157003


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