***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.05.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulundan gelen yazı ile şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.Sermaye artırımının tamamlandığına dair Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi Gaziantep Ticaret Sicilinde 31.05.2023 tarihinde tescil edilerek, 01.06.2023 tarih ve 10843 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 101.ve 102. Sayfalarında ilan edilmiş olup, ilan ile birlikte sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157003BIST