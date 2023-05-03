***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Ocak 2023 - 31 Mart 2023 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145710BIST