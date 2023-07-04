Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.07.2023 17:04
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.06.2023
Genel Kurul Tarihi 28.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2022 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Şirket'in "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
20 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
21 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Ticaret Sicil Gazetesi-1.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2023 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 28 Temmuz 2023 Cuma günü saat 14:00' de Şirket adresi olan Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11 - Şehitkamil / Gaziantep adresinde toplanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165335


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.004
Değişim :  -0,19% |  -11,39
Açılış :  6.050  
Önceki Kapanış :  6.015  
En Düşük
5.980 En Yüksek
6.077
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKGYO 3,07 3.194.483 % 93,08  
SEKFK 12,87 122.025.474 % 10,00  
OYAYO 14,08 9.140.146 % 10,00  
YAYLA 6,27 29.646.156 % 10,00  
VKFYO 34,54 37.442.099 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 25,9902 26,0010 % 0,41  
Euro 28,3000 28,4156 % 0,38  
Sterlin 32,9696 33,1350 % 0,55  
Frank 28,8921 29,0662 % 0,33  
Riyal 6,9118 6,9464 % 0,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 2,64  
Altın Gr. 1.609 1.609 7,91  
Cumhuriyet 10.758 10.920 42,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.181 5.328 18,00  
Çeyrek 2.599 2.664 9,00  
Gümüş.Ons 22,97 23,00 0,08  
Gümüş Gr. 19,21 19,24 0,14  
B. Petrol 76,05 76,05 1,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru