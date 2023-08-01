***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 20.06.2023Genel Kurul Tarihi 28.07.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2023Ülke TürkiyeŞehir GAZİANTEPİlçe ŞEHİTKAMİLAdres Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması6 - 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması8 - 2022 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması9 - Şirket'in "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi10 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması11 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi12 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi15 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi20 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi21 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ticaret Sicil Gazetesi-1.pdf - İlan MetniEK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.08.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28.07.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 AĞUSTOS 2023 tarihinde tescil edilerek, 01 AĞUSTOS 2023 tarih ve 10883 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179226BIST