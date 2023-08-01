***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.08.2023 17:31
***KOPOL*** KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.06.2023
Genel Kurul Tarihi 28.07.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres Başpınar (Organize) OSB Mah. O.S.B. 2.Bölge 83226 Nolu Cadde No:11
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - 2022 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Şirket'in "Ücret Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - SPK mevzuatı çerçevesinde 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan bağışlara ilişkin onay alınması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi
14 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
16 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için, Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler olan yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete ortak olmaları kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
20 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
21 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Ticaret Sicil Gazetesi-1.pdf - İlan Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin bugün gerçekleştirilen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 01.08.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Gaziantep Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 AĞUSTOS 2023 tarihinde tescil edilerek, 01 AĞUSTOS 2023 tarih ve 10883 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179226
BIST